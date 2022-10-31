KAYMOS üye toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) üye toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Nebi Doğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile davetliler katıldı.



KAYMOS Başkanı Yalçın, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ilkesiyle ihracatı daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri mobilyasını dünyaya tanıtmak için gayret ettiklerini belirten Yalçın, "Kayseri'de düzenlenen mobilya fuarı başarılı oldu. Endüstri ve üretimin başkenti Kayseri'deki mobilyayı dünyada daha üst seviyelere taşıyacağız. Hedef markaların olduğu bir şehir olarak anılmak deği, Kayseri'yi mobilyada marka şehir haline getirmek. Bunu da elbirliği ile yapacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Nebi Doğan da KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın'a Kayseri' mobilya sektörüne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı katılımcılara teşekkür plaketi verildi.



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