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KAYMOS üye toplantısı yapıldı

AA

KAYMOS üye toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) üye toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Nebi Doğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile davetliler katıldı.

KAYMOS Başkanı Yalçın, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ilkesiyle ihracatı daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Kayseri mobilyasını dünyaya tanıtmak için gayret ettiklerini belirten Yalçın, "Kayseri'de düzenlenen mobilya fuarı başarılı oldu. Endüstri ve üretimin başkenti Kayseri'deki mobilyayı dünyada daha üst seviyelere taşıyacağız. Hedef markaların olduğu bir şehir olarak anılmak deği, Kayseri'yi mobilyada marka şehir haline getirmek. Bunu da elbirliği ile yapacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Nebi Doğan da KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın'a Kayseri' mobilya sektörüne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bazı katılımcılara teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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