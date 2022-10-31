Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki kişiden uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.K'nin üst aramasında 20.25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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