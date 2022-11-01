10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'ne başvurular başladı

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KAYSERİ (AA) - 10. Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 12-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek.

"Ulusal kısa film" ve "ulusal belgesel film" yarışmaları ile genç sinemacılara ve sinema sanatına destek olmayı hedefleyen festivalde, her iki kategoride birincilere 5 bin lira ödül verilecek.

Başvurular, www.kayserifilmfestivali.com adresi üzerinden 21 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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