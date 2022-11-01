Kayseri'de sudan 24 milyon 405 bin lira tasarruf sağlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında yılın ilk 10 ayında sudan 24 milyon 405 bin lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ'nin içme suyu şebekelerinde meydana gelen kayıp kaçak oranını 2022'de de minimum seviyede tutmayı başardığını aktardı.

Suyun önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Yılın ilk 10 ayında fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetleri kapsamında 30 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 2 milyon 200 bin metreküp su kaçağının önüne geçilerek, ekonomiye 19 milyon lira değerinde katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde işletilen 31 İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yine 2022'nin ilk 10 aylık bölümünde yürütülen enerji verimliliği çalışmalarına değinen Büyükkılıç, bu kapsamda ise 5 milyon 405 bin 297 lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Tasarrufun ekonomi için önemini vurgulayan Büyükkılıç, yılın ilk 10 ayında toplam 24 milyon 405 bin lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

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