Kayseri'de öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Karpuzsekisi Mustafa Tatar Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesinin destekleriyle yapıldı.

Belediyenin ücretsiz tahsis ettiği otobüsle kent merkezindeki bir sinema salonuna götürülen yaklaşık 130 öğrenci, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesini aktaran "Tay" isimli filmi izledi.

Okul Müdürü Erol Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce de okul bünyesinde mangala turnuvası, resim sergisi ve trafik eğitimi gibi çeşitli etkinlikler yaptıklarını bildirdi.

Şimdi de hiç sinemaya gitmeyen çocukları beyaz perdeyle buluşturduklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız etkinliklerle okulumuzu yaşam merkezi haline getirdik. En son düzenlediğimiz sinema etkinliğiyle de çocuklarımızı beyaz perdeyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Erdoğan ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a teşekkür ederim."

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