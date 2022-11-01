Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki kişiden uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan K.M'nin kaba üst aramasında poşet içerisinde 20,25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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