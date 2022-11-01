Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Büyükşehir İletişim Küresi, Kayseri Saat Kulesi'nde hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat kulesi altındaki Avrupa'daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) ile İletişim Küresi de talep, öneri ve şikayetleri burada almaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi, Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet veriyor.

Görevli personel İletişim Küresi'nde vatandaşları karşılayarak talep, öneri ve şikayetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor.

- Palancıoğlu, öğrenci yurdunu inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine hayırsever iş birliği ile yapılan Hace Musa Topbaş Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirten Palancıoğlu, "Yapılan bu hayırla özellikle çevre illerden gelecek başarılı genç kardeşlerimiz burada güvenli şekilde yatılı kalabilecek. 4 bin 260 metrekarelik kapalı alana sahip yurdun giriş katında konferans salonu, yemekhane, idari birimler ile engelli öğrenciler için 2 adet yatak odası bulunmakta." ifadelerini kullandı.

- Kocasinan'dan akıllı kavşak

Kocasinan Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak adına Tayfun, Kanlıca, Çınarcık ve Alınteri caddelerini birbirine bağlayan akıllı kavşakla konforlu ulaşım sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Trafik ışıklarının olmadığı ve sadece trafik levhalarının yer aldığı akıllı kavşakların trafiği rahatlattığını ve bölgenin de daha modern bir görünüme kavuştuğunu aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekeni yapıyoruz. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine yapılan yeni kavşak, rahat bir nefes aldırırken bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan'ın şehir estetiğine katkı sağlayan kavşak, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlıyor. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.