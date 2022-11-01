Kayseri'de "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Dünya Gazetesi ve Yapı Kredi iş birliğiyle "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı panel düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ev sahipliğindeki panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dün ve bugün yaşanılan birçok problemin temeline bakıldığında sistem sıkıntısı olduğunu söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin hızlı bir değişimin içine girdiğine dikkati çeken Saka, "Artık kurumların ön plana çıktığı, hesap verebilir, sorgulanabilir, adil ve şeffaf sistemlerin oluşturulmasını garanti altına alacak yönetim anlayışının yerleştiği, bireylerden ziyade kurumların konuşulduğu bir anlayışı odağımıza almak zorundayız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan son gelişmeler, kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri adına ne kadar önemli bir araç olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

İyi yönetimin iyi yatırımı çekeceğini vurgulayan Saka, "Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilmeleri, sürdürülebilir yapılar olabilmeleri ne kadar kurumsal bir anlayışla yönetildiklerine bağlıdır." dedi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise kurumsal şirketin istikrarı, istikrarın da başarıyı getireceğini belirterek, "Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi içinde milli gelirin yaklaşık yüzde 90'ınını aile şirketleri üretiyor. Maalesef ülkemizde aile şirketlerinin ömrü, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar uzun olamıyor. Aile şirketlerinin kurumsallaşması hem dünya hem ülkemiz açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Panel, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde sürdü.





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