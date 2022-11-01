Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hap ile 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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