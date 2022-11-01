Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Hacı Saki Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki evde, elbise dolabının yanan sobanın üstüne devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Dairede yabancı uyruklu 7 kişilik ailenin kaldığı, olay esnasında bir kişinin evde olduğu öğrenildi.

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