Kayseri'de sahte alkol ve makaron ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sahte alkol, makaron, kaçak sigara, cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda son 5 günde farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 50 şişe sahte alkol, 50 bin dal doldurulmuş ve 70 bin dal boş makaron, 2 sigara doldurma makinesi, 2 bin 500 paket kaçak sigara, 10 kaçak cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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