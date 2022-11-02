Sonbahar renkleri Erciyes'te kış sezonunu müjdeliyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki titrek kavak ormanlarının farklı renklere bürünmesi, kış turizm sezonunun habercisi oluyor.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Erciyes'in yamaçlarındaki titrek kavak ağaçları, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sunuyor.

Yürüyüş alanları, bisiklet parkurları ve manzara izlemek için terasları bulunan bölge, mevsimin renklerine şahitlik etmek isteyenleri bekliyor.

Ormanlık alan ziyaretçilerine, sonbaharın tonları eşliğinde 26 bin metrelik alternatif yürüyüş güzergahında, 5 bin 650 metrelik bisiklet parkurunda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.

Titrek kavakların güzelliğini keşfetmeye gelen misafirler, tanıtım ve bilgilendirme tabelalarıyla bölgede rahatlıkla gezebiliyor.

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