Kayseri'de belediye personeline yaya öncelikli yol kullanımı anlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik yaya öncelikli yol kullanımının AB standartları ile uyumlaştırılması konulu eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, emniyet personeli Uğur Sağ ve Aylin Işık eğitim verdi.

Dünyada her yıl 270 binden fazla insanın yaya kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz ve komutanlarımızla 'Yayalar Kırmızı Çizgi'de mottosuyla yaya çizgileri bulduk, oluşturduk. Bu eğitime çocuklarımızı ve okulları da kattık. Bu çok önemli çünkü dünyada her yıl 270 binden fazla insan yaya kazalarında hayatını kaybediyor. Bunun önüne nasıl geçeriz dedik. Kendimize ortak olarak Portekiz Bragamob Akademi'yi seçtik. Portekiz'de yaya geçidi uygulamasının geliştiğini gördük. Belediye polisleriyle görüştük. Sürücü okullarıyla, sürücü kurslarıyla çocuklara verilen eğitimleri yerinde gözlemledik."



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