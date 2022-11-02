Kayseri'de esnaflara e-ticaret kursu verilecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) esnaflara e-ticaret kursu verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK ile Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında KAYMEK tesislerinde verilecek kurslar ve seminerleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki protokolde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, protokolle birçok konuda esnafa eğitim verileceğini belirterek, "Bu protokol esnaflarımızın talepleri doğrultusunda hayat buldu. E-ticaret üzerinde yoğunlaşma olacak. E-satış, e-ticaret gibi internet üzerindeki platformlarda nasıl yer alınır, görseller nasıl çekilir, esnaflarımızı bu yönde eğiteceğiz. Aynı zamanda iletişim, diksiyon ve İngilizce kurslarımızla destekleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Farklı tarihlerde ve sürelerde planlanacak kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere, KAYMEK Katılım Belgesi veya MEB onaylı kurs bitirme belgesi verilecek.

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