Erciyes Üniversitesinde akademik yıl törenle açıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) 2022-2023 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu'nun konserinin ardından üniversitenin tanıtım filmi davetlilere izletildi.

Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitelerinde 3 bin 400'ü yabancı 53 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

ERÜ'nün bölgesine hizmet veren etkin bir yükseköğretim kurumu olduğuna dikkati çeken Altun, şöyle konuştu:

"Biz öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koyduğu staj seferberliği kapsamında mutlaka bir dönemini sanayide geçirmesini ve stajlarını etkin kurumlarda, özellikle savunma sanayi alanındaki kurumların bünyesinde yapmasını çok önemsiyoruz. Üniversitemiz kendisinden her zaman AR-GE boyutuyla söz ettirmiştir. Bu yönümüzün güçlenmesi için akademik personelimizin ortaya koyduğu performansın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle TURKOVAC aşımız için Aykut Özdarendeli hocamıza huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman mütevazı yönüyle fedakarca çalışmaları devam etmekte."

Erciyes Teknopark'ın teknoparklar içinde 5'inci sırada yer aldığını aktaran Altun, teknoloji transfer ofisiyle sanayicilerle işbirliği yaparak güzel projeler ortaya koyduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da üniversite öğrencilerine belediyenin verdiği destekleri anlattı.

Törende ERÜ İklim Elçisi İrem Kara da iklim kriziyle mücadelenin önemine değindi.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi" konulu açılış dersi verdi.

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