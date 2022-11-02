Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyelerinden iş bırakma eylemi

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KAYSERİ (AA) - Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri iş bırakma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üyeler adına konuşan Şube Başkanı Sedat Ünsal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ünsal, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, öğretmenler arasında eşitsizliği derinleştiren kanuna öğretmenlerin tepkili olduğunu söyledi.

Kariyer sınavının iptal edilmesi gerektiğini de savunan Ünsal, öğretmenlere yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yapılmasını, mülakat uygulamalarına son verilmesini, vergi dilimi gibi uygulamalarda düzenleme yapılmasını istedi.

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