Vali Çiçek, TDP Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Vali Çiçek'e, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Emniyetspor Kulübü Başkanı Saffet Arslan eşlik etti.

Çiçek, "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Programda sporcular Vali Çiçek ve beraberindekilere savunma sporlarıyla ilgili gösteri sundu.

Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, çeşitli turnuvalarda madalya kazanan sporculara plaket verdi.

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