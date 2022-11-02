Kayseri Üniversitesinde akademik yıl törenle açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2022-2023 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, KAYÜ'nün ve Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Kayseri'nin tanıtım filmleri davetlilere izletildi.

Törende konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gelişmiş ülkelerin gelişmiş üniversitelere sahip olduğunu, ekonomide de ileriye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin, her ilindeki üniversitelerle bölgesinde emin adımlarla güçlü ve lider ülke olma yolunda ilerlediğini anlatan Karamustafa, "Üniversitelerin tarihini iyi anlamak lazım, toplumların ilimler tarihindeki rolünü iyi idrak etmek lazım. Bilimler tarihinde Müslümanların büyük katkıları var. Bunu göz ardı edemeyiz. Batı konsantrasyonu içinde zikredilen bilimler tarihine baktığımızda esas lider olan ebediyetimizin ayak izleri var olmasına rağmen yokmuş gibi gösterilmektedir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak kentteki üniversite öğrencilerine yönelik ulaşımdan sosyal yaşama, spordan kültürel hayata kadar sağladıkları destekleri anlattı.

Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konulu açış dersi verdi.

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