Kayseri'de özel harekat polisleri Suriye’ye gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Polis Özel Harekat (PÖH) timi, geçici görev yapacakları Suriye'ye duayla uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde gerçekleşen törene Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk katıldı.

Özel harekat polislerini selamlayan Vali Çiçek, "Defalarca bu memleket için mücadele ettiniz, en ön saflarda yer aldınız. Özel harekat deyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Umarım ayağınıza taş değmez. Kayseri'den size dua edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da polislere görevlerinde başarı dileyerek, "Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizlerle birlikte." dedi.

Konuşmaların ardından PÖH timi, dualarla Suriye’ye uğurlandı.





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