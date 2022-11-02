Bünyan'da asfalt çalışmaları sürüyor

Kayseri (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediyenin yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmaları Kayseri-Malatya kara yolu bağlantısı olan Borus Sokak mevkisinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı, Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi güzergahında ise çalışmalar devam ediyor.
Çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle yoğun bir trafik akışı yaşanıyor. Yine aynı bölgede bulunan üniversite ve ilçemize kazandırdığımız Ticaret Merkezi ile Yavuz Selim Mahallesi cazibe merkezi haline geldi. Bu nedenle bölgede yapımını planladığımız sıcak asfalt çalışmalarına hız vererek, Borus Sokak mevkisinin çalışmalarını tamamlayıp yolu hizmete açtık. Şehit Aziz Bayram Erciyes Caddesi'nde devam eden çalışmalarımız yakın zamanda tamamlanacak. Destek olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.