Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı'nı Nalçik Bulvarı'na bağlayacak yolun yapım çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu projenin Sivas Caddesi'ne alternatif olacağını ve trafiği çok rahatlatacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mustafa Şimşek Bulvarı'mız geliyor, Malatya yolu diye bilinen Nalçik Bulvarı'na bağlanıyor. Menfezler yapılıyor, köprüler geçiliyor, alternatif bir ana arter açılıyor. İnşallah karşı tarafında da daha sonra yapılacak çalışmalar ile Anadolu Harikalar Diyarı'na kadar gidecek bir güzergah ve Sivas Caddesi'ne alternatif şekliyle devam edecek."

- Talas Belediyesinden ihale

Talas Belediyesine ait taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale ile Başakpınar Mahallesi'nde yer alan Küçük Sanayi Alanı kapalı teklif yöntemiyle satışa sunulacak. 36 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2252 ada 1 parseldeki Küçük Sanayi Alanı, 212 bin 323 metrekare büyüklüğe sahip.

Taşınmaz ihalesinden elde edilecek gelir ilçede yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacak.

- Melikgazi'de düzenlenen arıcılık kursu ilgi görüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, arı yetiştiren vatandaşlar için arıcılık kursunun başladığını bildirdi.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi yönünde ilçede benzer kurs ve etkinliklerin sayısını daha da artıracaklarını kaydeden Palancıoğlu, arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşlara haftada iki gün olmak üzere toplam 84 saat eğitim vereceklerini belirtti.

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