Kayseri'de Azerbaycan Kardeşlik Parkı törenle hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı ile Hocalı Anıtı ve İsa Çeşmesi hizmete açıldı, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin temeli atıldı.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki parkta düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 20 bin metrekare alandaki parkın Talas'ın en büyük parkları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının yakınlığını örnek aldıklarını vurgulayan Yalçın, parkın da bunun kanıtı olduğunu dile getirdi.

Parkta ayrıca 180 metrekare Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin de açılacağını belirten Yalçın, burada kardeş ülkenin kültürünün de tanıtılacağını ifade etti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Necibe Nesibova ise Türkiye ve Azerbaycan'ın büyük şehirleri arasında dostluk ve kardeşlik bağları kurulmasını gurur ve sevinçle karşıladıklarını, bunu her yerde paylaştıklarını belirtti.

Şuşa'nın özgür olmasında, Karabağ'ın kurtarılmasında Kayseri'den bazı gönüllü öğrencilerin de katkısının bulunduğunu vurgulayan Nesibova, savaşta şehit olan Erciyes Üniversitesi mezunu Murat Memmedov'u saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev de Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman güzel günlerde buluşmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in, son dönemdeki yakınlığının iki ülke kardeşliğini zirveye taşıdığını vurgulayan Hacıyev, diğer Türk devletlerinin de bu kardeşliğe katıldığını anlattı.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası için öyle işler görüyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten dünyada adı tek kalacak, Türk dünyasında adı minnetle seçilecek, İlham Aliyev var. Dünyada birçok cumhurbaşkanı, başbakan var ama bizim cumhurbaşkanlarımız şükürler olsun ki devletinin ve milletinin lideri olmayı başardı. Bu liderlik geleceğimizin teminatıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Azerbaycan Kardeşlik Parkı ile Hocalı Anıtı ve İsa Çeşmesi hizmete açıldı, Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin temeli atıldı.

Katılımcılar, Hocalı şehitleri için anıta karanfil bıraktı.

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