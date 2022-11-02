Kayseri'de sahte kiralama sözleşmesi ile iş makinesi çalan 2 zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan irtibata geçtikleri kişiden sahte kiralama sözleşmesi ile kepçe çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan A.K. (45) ile irtibata geçip Şanlıurfa'daki 850 bin lira değerinde kepçeyi sahte kiralama sözleşmesi düzenleyerek Kayseri'ye getirten 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kepçeyi, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kişiye sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 2'si, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Denizli'de bulunan iş makinesi, sahibine teslim edildi.

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