Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 7. kez düzenlenecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince dünya evine girmeye hazırlanan çiftler için "Mutlu Evlilik Akademisi" eğitiminin yedincisi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK AŞ Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin aile kurumunun sağlıklı kurulmasına destek amacıyla düzenleyeceği "Mutlu Evlilik Akademisi" eğitimleri, 5 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

"İyi günde, kötü günde, bir ömür birlikte" sloganıyla verilecek eğitimlerde kendini tanıma, eş seçimi, nişanlılık aşaması başlığı altında, "Hayat arkadaşımı nasıl seçerim", "Kendini tanıtma becerileri", "Eş seçimi ve beklentiler" ile "Evlenme isteği ve nedenleri" konuları ele alınacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.