Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma üretiliyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'de, bu yıl 280 bin rekolte bekleniyor.

Erciyes'in eteklerinde yer alan Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçelerde daha çok yurt dışındaki tüketicilerden ilgi gören çeşitlerde üretilen elmalar, bahçelerde toplandıktan sonra soğuk hava depolarında muhafaza edilip, burada ihracata hazır hale getirildikten sonra farklı ülkelere gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, Kayseri'nin üretim sıralamasında, ağaç varlığıyla Türkiye'de 5. sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye'deki mevcut elma üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını Kayseri'nin karşıladığını belirten Şahin, "Bu bölge tamamen elmanın merkezi durumunda. Bu yıl 280 bin ton civarında üretimimiz var." dedi.

Kayseri'de yıllık ortalama 240 bin ton elma üretildiğini aktaran Şahin, Çin'in ilk sırada yer aldığı dünyada ise Türkiye'nin 3. sırada bulunduğunu hatırlattı.

Şahin, Kayseri'de yetiştirilen elmanın yurt dışından da ilgi görmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Arap ülkeleri başta olmak üzere Libya'dan Hindistan'a, Rusya'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya elma gönderiyoruz. Bugün baktığınız zaman bu bölgede Libya'dan, Hindistan'dan, Rusya'dan gelen alıcılar var. Kayseri elmasının hem Türkiye'deki birçok noktaya ulaşması hem de beraberinde ihracata gitmesi ve ihracatta da özel talep görmesi çok önemli."

- "Piyasanın talebine göre de hareket ediyoruz"

Son yıllarda elmalarda çeşitlerin değişmeye başladığını anlatan Şahin, piyasada ilgi gören gransimit, golden ya da jeromine gibi çeşitlerin talebe göre yetiştirildiğini söyledi.

Ülkelerin damak tadının farklı olduğunu ve buna da cevap verdiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Piyasanın istediği renkte ve irilikte ülkemizde ve dünyadaki birçok ıslahçının geliştirmiş olduğu çeşitler var. Her ülkenin damak tadı farklı. Doğu Bloku ülkelerine gittiğiniz zaman belki daha tatlı meyveden hoşlanırken Avrupa ülkeleri biraz daha mayhoş meyvelerden ya da Arap ülkeleri daha tatlı meyvelerden hoşlanabiliyor. Biz de artık özellikle tarımsal ürünlerde iyi ticaret yapan ülkelerden biri olarak, piyasa bizden ne istiyorsa onu kısa süre içerisinde hazırlıyoruz. Piyasanın talebine göre de hareket ediyoruz. Üreticilerimiz de bunu çok iyi biliyor. Piyasa bizden ne istiyor, gransimit, golden ya da jeromine istiyor. Yani yerli, yabancı çeşit ne olursa olsun biz onlara göre gardımızı alıyoruz ve üretim yapıyoruz."

Şahin, Kayseri'de yetiştirilen elmanın kalitesinde Erciyes'in katkısının olduğunu belirterek, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının kaliteyi olumlu etkilediğini ifade etti.

Elma üreticisi Hacı Mehmet Köylü de 200 dekar arazide ihracata yönelik elma yetiştirdiklerini söyledi.

Yurt dışından talep olmasının kendilerini memnun ettiğini anlatan Köylü, "Son sistem bahçelerimizde ihracatlık elma üretiyoruz. Hindistan, Libya, Mısır gibi ülkelere gidiyor. Yani Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. Rusya'ya geçen yıl da gitti ama bu yıl biraz daha talebin fazla olduğu söyleniyor." şeklinde konuştu.

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