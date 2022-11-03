Kayseri'de kuyumculuk teknolojisi öğrencilerinin çalışmaları sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kuyumculuk teknolojisi bölümü öğrencileri, bakır, gümüş ve pirinçten yaptıkları takıları sergiledi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin girişinde açılan sergide öğrencilerin işlediği yüzük, kolye, bileklik, küpe, broş gibi takılar yer aldı.

Öğrenciler beğenilen ürünlerinin satışını da yaptı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Halis Karabulut lisenin kuyumculuk teknolojisi bölümü öğrencilerinin hem çıraklık hem de Anadolu meslek programı eğitimi aldıklarını söyledi.

Öğrencilerin müfredatta olan ödevlerini sergilediklerini anlatan Karabulut, "Yüzük, küpe, taş işlemeciliği gibi ödevlerini burada sergiliyoruz. Pirinç, bakır gibi malzemelerden ürünler var. Pirinci işlemesi zor, pirincin maliyeti de az. Bunları işleyen çocuklar altını, gümüşü de rahat işler." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.