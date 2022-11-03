Kayseri Şeker'in kredi notu yükseldi

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KAYSERİ (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kayseri Şeker'in notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, CR Eurasia Rating, Kayseri Şeker’in kredi notunu BBB (trk)'den, A-(tr)'ye (yatırım yapılabilir seviye) yükseltirken, kısa vadeli ulusal ihraççı kredi notunu ise J1 (tr) olarak belirledi.

JCR Eurasia Rating değerlendirmesinde, Kayseri Şeker'in uzun iş geçmişini, geçen yılki fon yaratma kapasitesini, varlık ve satış büyümesinin sürdürülebilirliğini, deneyimli ve nitelikli yönetim kadrosunu, şeker üretim sektörünün en büyük oyuncularından biri olmasını, operasyonel performansını, operasyonlardan kaynaklanan nakit akışının öngörülebilirliğini dikkate aldı.

İlgili raporda, Kayseri Şeker'in yüzde 16,32 kota payı ile cirosunun ve güçlü pazar konumunu korumakta olduğuna vurgu yapıldı.

JCR Eurasia, finansal borçlardaki düşüş ve FAVÖK üretimindeki artış nedeniyle 2021 mali yılında kaldıraç oranlarında kayda değer iyileşmelerin izlendiğini kaydetti. Önemli düzeyde pozitif net işletme sermayesiyle, likidite yönetimini kolaylaştıran iyileştirilmiş nakit akış ölçümüyle mevcut yatırım amaçlı gayrimenkullerin nakit yaratma kapasitesi üzerindeki pozitif etkisinin altını çizdi.

Kayseri Şeker'in düşük tahsilat riskleri ve güvenilir müşteri tabanı ile güçlendirilmiş aktif kalitesine de vurgu yapıldı.

Finansman maliyetlerini düşürmek, alternatif fonlama kaynakları yaratmak amacıyla yapılan ihraçlar ve halka arz çalışmaları Kayseri Şeker'in borçlanma yapısını olumlu etkileyeceği gibi maliyetlerini aşağı çekerek karlılığının daha da artmasına katkı sağlayacak bir zemin oluşturmasının beklendiği kaydedildi.



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