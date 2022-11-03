Büyükkılıç, Ankara'da yeni hattın ilk tramvay aracının teslim törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nın ilk tramvay aracının banttan indirildiği törene katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Büyükkılıç, Kayseri için büyük önem arz eden raylı sistem hattı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Büyükkılıç, kente kazandırılan proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Özhaseki de Kayseri'nin Avrupa’yla yarışacak bir şehir olduğunu belirterek, "Yapılabilecek ne varsa Cumhurbaşkanımızın iradesiyle milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın kol kola girerek birçok işi başardığını görmek bizi mutlu ediyor. Bugün çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bakıp da neden onlar da var da biz de yok diyeceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün ve Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay da katıldı.

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