Kayseri'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'nde motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

Mahalle muhtarlığı önünde toplanan motosiklet kullanıcılarına jandarma trafik ekiplerince traktör ve motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik bilgi verildi.

"Reflektif yelek giy, görünür ol" kampanyası kapsamında İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Özçelik, sürücülere reflektif yelek dağıttı.

Çiftçiye ceza yazmak istemediklerini anlatan Özçelik, trafik kazalarını ve kazalardaki ölüm oranlarını azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Reflektör kullanmanın kazaları azalttığını, kaskın ise kaza sırasında sürücüyü koruduğunu belirten Özçelik, çoğunluğu çiftçi olan sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Proje kapsamında çeşitli ilçelerde 450 reflektif yelek dağıtıldı öğrenildi.

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