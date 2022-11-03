Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a karşı TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin verildiği Zümrüt Mahallesi-Havalimanı bağlantı yolunda yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı'ndaki çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal'dan bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 2022 yılı bitmeden buradaki çalışmayı tamamlamayı istediklerini belirtti.

KASKİ'nin kot seviyesini kurtarmak için 4,5-5 metre derinliğe indiğini anlatan Büyükkılıç, bunların süreci uzattığını, yaklaşık 3 kilometre civarındaki caddenin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini kaydetti.

- Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliğince Gençlik ve Aile Çalıştayı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Talas Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Cihannüma Dayanışma Derneği Kayseri İl Temsilciliğinin paydaş olduğu çalıştay, yarın başlayacak.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa moderatörlüğünde düzenlenecek çalıştayda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Prof. Dr. Orhan Koçak, Dr. Şöhret Karaduman çeşitli konularda söyleşilere katılacak.



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