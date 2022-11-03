Hak-İş İl Başkanı Çelik, işçilerin yemek ücretlerine yapılan zammı değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan üyelerinin yemek ücretlerinin net 55 TL'ye çıkartıldığını bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca genelge yayımlanmasının ardından yemek ücretleriyle ilgili ilk iyileştirmenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade etti.

İller arasında da ilk olarak Nevşehir Belediyesinin ek protokolü imzaladığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Örgütlü olduğumuz belediyeler, belediye kuruluşları ve mahalli idarelerde çalışan 9 bin 600 üyemizin tamamına ek protokol yapılarak yemek ücretleri net 55 TL'ye çıkartılmıştır. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler neticesinde ek protokollerle iyileştirebileceğimiz ölçüde tüm işçilerimizin maddi imkanlarını iyileştirmenin gayreti içindeyiz. Son olarak da yemek ücretlerindeki artış üyelerimizin maaşlarına olumlu ölçüde yansıyacaktır. Ek protokollerimiz tüm işçi kardeşlerimize hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.