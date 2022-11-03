Kayseri'de aranan 35 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 35 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 5 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8'i firari hükümlü 35 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 22'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü cezaevine teslim edildi.





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