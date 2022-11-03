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Başkan Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı

AA

Başkan Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, Türkiye'nin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçtiğini belirtti.

Türk siyasetine öncülük etmek için 20 yıl önce önemli bir adım atıldığını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirdi. Bu tarih ülkemiz için adeta bir milattır. İktidara gelirken aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutarak ülkemizi ekonomiden siyasete, eğitimden turizme her konuda üst düzey seviyelere getirdik. Ülkemizi bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için canla başla çalışarak dünya genelinde söz sahibi bir hale getirdik. Milletimizin bize verdiği güçle birlikte, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik."

Çopuroğlu, geride kalan 20 yılda gelecek için asırlık hizmetlere imza atıldığını, çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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