Başkan Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, Türkiye'nin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçtiğini belirtti.

Türk siyasetine öncülük etmek için 20 yıl önce önemli bir adım atıldığını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:



"3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirdi. Bu tarih ülkemiz için adeta bir milattır. İktidara gelirken aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutarak ülkemizi ekonomiden siyasete, eğitimden turizme her konuda üst düzey seviyelere getirdik. Ülkemizi bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için canla başla çalışarak dünya genelinde söz sahibi bir hale getirdik. Milletimizin bize verdiği güçle birlikte, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik."

Çopuroğlu, geride kalan 20 yılda gelecek için asırlık hizmetlere imza atıldığını, çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini kaydetti.





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