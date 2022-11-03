Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Hacıyev’e KAYÜ hakkında bilgiler veren Karamustafa, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Karamustafa, üniversitelerinde daha çok Azerbaycanlı öğrencinin eğitim alması, ortak akademik çalışmalar ve bilimsel iş birlikleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Valeh Hacıyev ise KAYÜ ile Azerbaycan üniversiteleri arasında gerçekleştirilebilecek eğitim iş birliklerinin destekçisi olacaklarını kaydetti.

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