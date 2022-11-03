Kayseri'de şüphe üzerine arama yapılan kişiden uyuşturucu çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan kişiden uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi Horsana Caddesi'nde park halindeki bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Araçta bulunan H.A'nın kaba üst aramasında montunun cebinde kağıda sarılı 5 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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