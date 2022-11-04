ASPİLSAN'ın "Kendi Enerjini Kendin Üret" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

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KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen "Kendi Enerjini Kendin Üret" proje fikri yarışmasının ödül töreni yapıldı.

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje fikri yarışması ile bölgenin savunma sanayine ve enerji ekipmanları üretimine teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin kazandırılması ve nitelikli istihdam hedeflendi.

7. Pil Teknolojileri Çalıştayı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde 56 proje arasından ilk üçe seçilen ekiplere ödülleri takdim edildi.

Para ödülünün de verildiği törende ayrıca ihtiyaç duyan proje gruplarına ASPİLSAN Enerji tesislerinde laboratuvar, test, atölye ve mentorlük hizmetleri kapsamında da destek sağlandı.

Yarışmada projelerden "Akıllı Enerji Yönetim Sistemi" birinci, "Mobil Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemi" ikinci, "Kızılötesi Güneş Pilleri" üçüncü oldu.





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