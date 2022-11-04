Kayseri'de "ERÜ Kampüs Günleri'22" etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımı ile "ERÜ Kampüs Günleri'22" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konser verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada yaptığı konuşmada, öğrenci odaklı çalışmalar yürütmeyi önemsediklerini ifade etti.

Öğrencilere Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin "Yetenek Kapısı" uygulamasına kaydolmalarını öneren Altun, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği çok güzel bir kariyer kapısı uygulaması var. Kariyer süreçleri ile ilgili olarak lütfen orada yer alın. Özellikle kendi bilgi ve birikimlerinizi orada tanımlamanız, staj konularında sizleri işverenler ile karşı karşıya getiren bir sistem var. Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sistemde olmalarını kendileri açısından çok önemsiyoruz."

Konuşmanın ardından ERÜ Atlı Okçuluk Kulübü tarafından gösteri sunuldu.

Etkinlikte öğrenci kulüpleri tarafından iki gün boyunca bisiklet turu, mini oryantring yarışması, bilek güreşi ve halk oyunu gösterileri düzenlenecek.

Açılışa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

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