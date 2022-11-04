"Kayseri'nin Kapadokya'sı" Soğanlı Vadisi'ne turizm dokunuşu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kayseri'nin Kapadokya'sı" Soğanlı Vadisi'ne turizm dokunuşu

AA

"Kayseri'nin Kapadokya'sı" Soğanlı Vadisi'ne turizm dokunuşu

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kaya kiliselere, peri bacalarına ve kayadan oyma yapılara sahip Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan çalışmalarla tarihi doku gün yüzüne çıkarılacak.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, 1985'ten bu yana Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Aziz Barbara (Tahtalı), Karabaş, Kubbeli ve Yılanlı kiliseleri gibi çok sayıda dini yapıya sahip Soğanlı Vadisi, yöre halkının yaptığı bez bebekleriyle de biliniyor.

2019 yılında sıcak hava balonlarının havalanmaya başladığı tarihi mahallede balon turlarına katılanlar, kaya yapıları gökyüzünden de izleme imkanı buluyor.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, tarihi Soğanlı Mahallesi meydan projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin başlattığı altyapı çalışmalarıyla bölgenin şantiye alanına döndüğünü anlatan Altıntaş şöyle devam etti:

"Tahtalı Kilise'den ören yeri girişine kadar küp taş döşeyerek bu yolu altyapısıyla yeniliyoruz. Bahara bunların tamamını bitirmeyi amaçlıyoruz. Sloganımız 'Baharda Soğanlı Bambaşka Olacak'. Önceden köy kıraathanesi olarak kullanılan alanı da yeniliyoruz, tekrar kullanıma sunulacak. Özellikle Kubbeli Kilise'nin ulaşımı çok zor, oraya bir yürüyüş yolu yapıyoruz, yüzde 90'ı tamamlandı. Aşağıda da ulaşılamayan yerler vardı, oraya traverslerle bir merdiven yapılarak ulaşımı sağlandı. Meydanı da ıslah edip hem araçların park edilebileceği hem burada Soğanlı bebeğimizi üreten teyzelerimizin satış yapabileceği güzel bir alan oluşturmak istiyoruz."

Altıntaş, vadideki kiliselerin restorasyonu için projelerin devam ettiğini, tüm çalışmalar tamamlandığında bu yapıların turizmin hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Soğanlı Vadisi'nin turizmden hak ettiği payı alabilmesini hedeflediklerini ifade eden Altıntaş şöyle konuştu:

"Buranın aslında turizm sezonu bu aylarda kapanıyordu. Ama özellikle hafta sonu olmak üzere çok ciddi bir rağbet var. Yabancı turist özelinde gelenlerin olması da tabii bizi de heveslendiriyor. Biz baharı hedefliyorduk belki ama daha şimdiden çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Burada üç restoranımız aktif çalışıyor. Bazı günler misafirlerimizi getirecek yer bulamadığımız oluyor. Bu alanda biz de yatırımcılarımıza destek olarak burada yatırım yapmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Önceden hep acenteler vasıtasıyla geliniyordu ama şu an bireysel gelişler de çok. Kayseri'den özellikle yerli turistlerimiz sırf burayı görmek adına gelip burada bir kahvaltı veya öğlen yemeği yiyip bölgeyi görmek istiyor."

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını aktaran Altıntaş yenileme çalışmalarında buna dikkat ettiklerini vurguladı.

Doğal görüntüyü bozmadıklarını anlatan Altıntaş, "Gelenlerin bir hüsrana uğramaması adına hassasiyet göstererek çalışıyoruz. Hem doğal taşlar kullanılıyor hem yöreye uygun renkler tercih ediliyor hem de yapılaşma değil de daha çok görünmeyecek şekilde, doğal görüntüsünü saklamayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

- 19 Kasım'da ATV yarışları düzenlenecek

Altıntaş, bölgenin bir turizm merkezi haline gelmesi için etkinlikler de gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda 19-20 Kasım'da "Türkiye Enduro ve ATV Yarışları" düzenleneceğini belirtti.

Hem üniversitelerden hem de çeşitli gezi gruplarından bu yörede etkinlik yapmak adına talep aldıklarını anlatan Altıntaş, "Bu da hevesimizi arttıran bir durum. Buranın devamında çok fazla alan var. Avla Kanyonu'nu biz özellikle vurguluyoruz. Gezilmesi gereken bir yer. Çünkü dışarıdan direkt görünmeyen bir kanyon. Büyüleyici bir güzelliği var. Buranın da özellikle trekking sporuna gönül vermiş kişilerce görülmesi bizim en büyük amacımız." ifadesini kullandı.

Yıllardır yöreyle adı özdeşleşen "Soğanlı bebekleri" yaparak evini geçindiren Sebahat Arız da mahallelerindeki çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.

Satış alanının da yenilendiğini belirten Arız, "Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Hiç böyle çabalanmamıştı daha önce. İnşallah turist gelir. Yollarımızı yeniliyorlar, her yer güzel oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de "ERÜ Kampüs Günleri'22" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "ERÜ Kampüs Günleri'22" etkinliği ...
ASPİLSAN'ın "Kendi Enerjini Kendin Üret" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ASPİLSAN'ın "Kendi Enerjini Kendin Üret" yarışmasının ...
Kayseri'de şüphe üzerine arama yapılan kişiden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de şüphe üzerine arama yapılan kişiden ...
Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev, KAYÜ ...
Başkan Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. ...
Kayseri'de aranan 35 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 35 kişi yakalandı
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ARANAN 35 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ARANAN 35 KİŞİ YAKALANDI
Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını ...
Gökhan Sazdağı: Lig bizim için iyi gidiyor
YEREL HABERLER Gökhan Sazdağı: Lig bizim için iyi gidiyor
Hak-İş İl Başkanı Çelik, işçilerin yemek ücretlerine yapılan zammı değerlendirdi
YEREL HABERLER Hak-İş İl Başkanı Çelik, işçilerin yemek ücretlerine ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek ...
Büyükkılıç, Ankara'da yeni hattın ilk tramvay aracının teslim törenine katıldı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Ankara'da yeni hattın ilk tramvay ...
(Görüntülü) Bakan Karaismailoğlu Kayseri&#039;de ilk tramvay aracı teslim töreninde konuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Karaismailoğlu Kayseri'de ilk ...
Kayseri Şeker'in kredi notu yükseldi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'in kredi notu yükseldi
Kayseri'de kuyumculuk teknolojisi öğrencilerinin çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Kayseri'de kuyumculuk teknolojisi öğrencilerinin ...
Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma üretiliyor
YEREL HABERLER Kayseri'de ülkelerin damak tadına göre elma ...
Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 7. kez düzenlenecek
YEREL HABERLER Kayseri'de "Mutlu Evlilik Akademisi" 7. kez ...
Kayseri'de 11 bin 289 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 11 bin 289 litre kaçak akaryakıt ele ...
Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 18 kişi ...
Kayseri'de sahte kiralama sözleşmesi ile iş makinesi çalan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte kiralama sözleşmesi ile iş makinesi ...
Kayseri'de Azerbaycan Kardeşlik Parkı törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Azerbaycan Kardeşlik Parkı törenle hizmete ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Bünyan'da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bünyan'da asfalt çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.