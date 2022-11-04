Kayseri'de sertifikalı buğday ve arpa tohumları toprakla buluşturuluyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında dağıtılan sertifikalı buğday ve arpa tohumlarının ekimine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Bünyan, Özvatan ve Felahiye ilçelerindeki ekim etkinliğine katıldı.

Traktöre binip çiftçilerle ekim yapan Şahin, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 50 bakanlık, yüzde 50 çiftçi katkısıyla temin edilen 440 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumu ve 400 ton sertifikalı arpa tohumunun üreticilere teslim edildiğini belirtti.

Bugün de çiftçilerin ekimine eşlik ettiklerini ifade eden Şahin, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Karakaya Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Öztürk de bakanlık tarafından hibe verilen tohumlardan faydalandıklarını belirtti.

Desteklemelerin bu şekilde olmasının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Öztürk, "Biz de ekilebilecek tüm alanları ekiyoruz. Bu yıl açıklanan fiyatlardan oldukça memnunuz. Allah devlete, millete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Karahıdır Mahallesi'nden Süleyman Orhan da üretmeye devam edeceklerini belirterek, atıl durumda olan arazilerde de bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tohumlarla ekim yapacağını kaydetti.

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