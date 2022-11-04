Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Sarıoğlan ilçesinde yapılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve 9 kilometre atık su kolektör hattı imalatında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Üzerlik ve Palas mahallelerinde yakın zamanda işletmeye alınması planlanan ve toplam maliyeti 16 milyon 459 bin lira olan çalışmada sona gelindi.

Tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255 bin 500 metreküp atık su arıtımı yapılması planlanıyor.

Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunacak, Kızılırmak Havzası'nda oluşacak kirliliğin de önüne geçilecek.

- AGÜ'de emniyet kemeri simülasyon eğitimi verildi

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğiyle "Emniyet Kemeri Simülasyon Eğitimi" verildi.

Emniyet kemeri takmanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen eğitim uygulamalı olarak Sümer Kampüsü çelik bina önündeki alanda gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrenciler ve personel, emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemeri takılmaması halinde ortaya çıkacak sonuçları deneyimledi.

- Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yüzler gülüyor

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 53 personel ve 290 öğrenci ile önemli hizmetler yapılıyor.

Geçen yıl Dünya Engelliler Günü'nde faaliyete giren, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engeller ortadan kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asansörlü servis araçlarının yanı sıra ücretsiz 6 servis aracı ile öğrencileri evinden merkeze getirdiklerini, eğitim sonrası evlerine götürdüklerini kaydetti.

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