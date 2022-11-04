Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Kayseri'de temaslarda bulundu

KAYSERİ (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Partisinin il başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Özdağ, Zafer Partisinin Samsun'da 23 Ekim'de gerçekleştirilen bölge toplantısı sonrası fiilen seçim kampanyası çalışmalarına başladığını söyledi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimlere giderken bir taraftan sığınmacılar öbür taraftan ekonomik krizle baş başa kaldığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Erdoğan, bunların baskısı altında ezilirken çözülmüş bir başörtüsü sorununu gündeme getirdi. Erdoğan bile şaşırdı, 'Böyle pas atılır mı?' diye. Gollük, inanılır gibi değil. Şimdi bize 'Muhalefet, muhalefeti neden eleştiriyor?' diyorlar. Yahu bunlar muhalefet değil. Muhalefet olsa eleştirmeyiz. Bunlar çakma muhalefet. İşte sansür yasası geldi. Sansür yasası sırasında Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Şimdi İngiltere'ye gidiyor. Hangi maddenin sansürün ana kaynağını oluşturduğundan haberdar değil. 'Engin Bey, kaçıncı maddeydi o?' diyor. O da oradan bağırıyor '29' diye. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti'lidir. Merak ediyorum, AK Parti grubunda ne zaman rozet takacak."

Bir gazetecinin, "Aileden göçmen misiniz?" sorusuna Özdağ, "Biz göçmen değiliz. Osmanlı yıkılırken çekilen ailelerdeniz. Türkiye'de Rumeli ve Balkanlar'dan göçen, yurtları Rus işgali, Sırp işgali altına düştüğü için göçen aileler var, ben onlardan birisiyim ama dedem de İstiklal Savaşı gazisi. Yani bu devletin tapusu İstiklal Savaşı ile alınmış. Benim ailem de bu devletin tapusunda imzası olan ailelerden bir tanesi. Turan'dan göçtük yani." yanıtını verdi.

Özdağ, daha sonra tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edip, bir iş yerinde pastırma doğradı.

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