Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Iereshchenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Krasimirov (Ali Onur Edis, Furkan Gök, Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Abdullah Çam, Hamdi Erkan)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)

Setler: 21-25, 21-25, 15-25

Süre: 76 dakika (27, 27, 22)





KAYSERİ (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 7. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.





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