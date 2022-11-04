Kayseri'de "Gençlik ve Aile Çalıştayı" başladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Gençlik ve Aile Çalıştayı" düzenlenen törenle başladı.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılışında bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, dış mihraklar, içeride dışarıyla bağlantısı olan birtakım oluşumlar, özellikle bir ahtapot gibi dünyayı kuşatan sosyal medya, internet ve dijital oluşumlar vasıtasıyla çocukların büyük tehdit altında olduğunu söyledi.

Eyleme geçmeleri gerektiğini belirten Yılmaz, bu konuda aile, gençlik, kültür ve eğitim kavramlarını çok önemsediğini ifade etti.

Kuşaklar arası eğitimi ihmal ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, bugün her bir kuşağın kendi dünyası için ve her bir kuşağı da meşgul edecek kadar içerik üretildiğini dile getirdi.

Yılmaz, kuşaklar arası eğitimi vermeleri ve gençleri büyükleriyle buluşturabilmeleri durumunda bu çalıştayların daha verimli olacağını söyledi.

Sahip oldukları hazineyi kullanmak, bunu nesillere aktarma konusunda zayıf ve güçsüz olduklarına dikkati çeken Yılmaz, yeniden manevi kalkınma hamlesini başlatmaları gerektiğini aktardı.

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ve Cihannüma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Fevzi Konaç da konuşma yaptı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünde düzenlenen panel ile devam eden çalıştay, yarın çeşitli etkinliklerin ardından sona erecek.

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