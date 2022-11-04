Kayseri'de motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde iki motosiklet ile elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı ile yürütülen çalışmada şüphelilerin Ü.Y, Y.İ, A.İ. ve B.K. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, çalıntı iki motosiklet ile elektrikli bisikletin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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