Yahyalı'da tandırlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yangın çıkan tandırlık zarar gördü.



Çiğilli Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta Hüseyin Kalem'e ait müstakil evin önünde bulunan tandırlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Eve sıçramadan söndürülen yangında tandırlık zarar gördü.

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