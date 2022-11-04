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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de "Türkiye'nin Sorunları" konferansına katıldı

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de "Türkiye'nin Sorunları" konferansına katıldı

KAYSERİ (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2028 seçimlerine kadar hızlı karar almaya imkan veren, bu enkazı ancak o şekilde kaldırabileceğimiz, başkanlık sistemiyle devam edeceğiz." dedi.

Kayseri'de Gültepe Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin Sorunları" konferansında konuşan Özdağ, Türkiye'nin önemli problemleri olduğunu, bu sorunları Zafer Partisi'nin çözebileceğini söyledi.

Türkiye'de seçimlerin konuşulduğunu ama Cumhur ve Millet ittifaklarının ortaklarının net bir tarih açıklamadıklarını dile getiren Özdağ, "Zafer Partisi bu seçimlerde altılı masa, yedili masa gibi değil. Altılı masa diyorlar ama biliyorsunuz HDP dışarıda bekliyor. Biz bir program etrafında sağlam bir kadro ile Türkiye'yi yönetmeye talip bir partiyiz." diye konuştu.

İktidara geldikleri takdirde yapacakları icraatları anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi'ne önümüzdeki 5 sene Türk milleti yetki verirse parlamentoya temel haklarını iade edeceğiz. Bakanları tekrar parlamentodan seçerek, müsteşarlık müessesini tekrar oluşturarak, Sayıştayı bağımsız çalışır hale getirerek, parlamentonun bütçe yetkisini kabul ederek 2028 seçimlerine kadar hızlı karar almaya imkan veren, bu enkazı ancak o şekilde kaldırabileceğimiz, başkanlık sistemiyle devam edeceğiz. Ancak 2028 seçimlerinde parlamenter demokrasiye geçeceğiz. Bu noktada diğerlerinden tamamen ayrılıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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