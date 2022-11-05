Yenilgilere hırslandı, madalyaları topladı

KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Milli güreşçi Azat Sarıyar, spora ilk başladığı yıllarda kaybettiği müsabakalar sonrası hırslanarak çalışma temposunu artırınca başarıya ulaştı.

Ailesiyle Ağrı'dan Kayseri'ye göç eden Azat Sarıyar, güreşçi kuzeninin başarısı ve madalyalarına imrenerek 10 yaşındayken girdiği seçmelerin ardından Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nde spora başladı.

Azat Sarıyar, ilk 3 yılında katıldığı müsabakalarda başarılı olamasa da azmini yitirmedi. Hırslanıp çalışma temposunu artıran, antrenmanlar dışında da güreşçi kuzeniyle evde çalışan Azat, performans grafiğini yükseltti.

Katıldığı organizasyonlardaki başarılarıyla madalyalar kazanmaya başlayan 19 yaşındaki Azat, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp Türkiye'yi temsil etmek istiyor.





- "Gecemizi gündüzümüze kattık"

Milli sporcu Azat Sarıyar, yenilgiyi kabullenemeyen bir yapısının olduğunu söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada spora başladığı ilk yıllarda madalya kazanamamasının kendisini çok hırslandırdığını ifade eden Azat, "Yenilgiyi kabullenemeyen bir yapım var. Benimle aynı yaştaki kuzenimle gece, gündüz onunla güreş yaptık.Gecemizi gündüzümüze kattık, ağırlık çalıştık. Sabah 5’te kalkıp koşu yaptık. Allah da nasip etti, buralara geldik." diye konuştu.

Güreşte 9'uncu yılına girdiğine ancak 6 yıldır katıldığı müsabakalarda madalyalar aldığına vurgu yapan Azat, 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye üçüncülüğü ve 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ettiğini dile getirdi.

En büyük hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu aktaran Azat Sarıyar, "Orada inşallah iddialı bir sporcu olacağım. Bu süreçte en büyük destekçim ailem, antrenörlerim, kuzenim, ağabeyim ve arkadaşlarım. Hepsi maddi ve manevi arkamda durdular ve hedefime giden yolu bana kolaylaştırdılar." ifadelerini kullandı.





- "Hedefi olimpiyatlar"

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi antrenörlerinden Salih Güney de seçmelerde tanıştığı Azat’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti.

Azat'ın antrenmanlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalıştığını ifade eden Güney, şöyle konuştu:

"Azat hep hırslı ve mücadeleci biri. Antrenmanlarda üzerine hep daha fazlasını koyan bir sporcumuz. Olimpiyat hedefi var. Bu yıl çok güzel bir başarı yakaladı. Hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Avrupa'da üçüncü oldu. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte bir olimpiyatı şampiyonlukla ve dereceyle bitirip, Türkiye'yi ve Kayseri'yi en güzel şekilde temsil edecek."

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