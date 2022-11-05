Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık eğitim düzenlendi.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Türkiye'de 25 bin civarında organ bekleyen kişi olduğunu ifade etti.

Kayseri'de ise çoğunluğu böbrek nakli olmak üzere 615 civarında organ bekleyen vatandaş bulunduğunu belirten Erşan, ilde gerçekleştirilen nakillere ilişkin bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin bugüne kadar organ nakli konusunda ciddi başarılar sağladığını vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

"Kayseri Şehir Hastanesi ile ilgili de bir müjde vermek istiyorum. Şehir Hastanesinde ilk kez yakın zamanda iki başarılı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi ve hastalarımız şu an gayet iyi durumda. Ayrıca planlanan iki ameliyatımız daha var. Bunların yanında kornea ve ilik nakillerimiz de devam ediyor. Karaciğer nakli için de bakanlığımızdan gereken izinleri aldık. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde karaciğer naklini Kayseri Şehir Hastanemizde gerçekleştireceğiz. Temennimiz tüm vatandaşlarımızın organ bağışı noktasında bizlere destek vermesidir."

Programda, organ bağışı ile hayata yeniden tutunan Sağlık Müdürlüğü personeli Yener Yeter, yaşadığı süreci ve organ bağışı konusundaki düşüncelerini paylaştı.

- AGÜ'de şiir dinletisi yapıldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kültür ve Edebiyat Kulübü, şiir dinletisi etkinliği düzenledi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehrin Şairleri-1" şiir dinletisine Kayseri Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği (KAYSADER) üyesi şairler de katıldı.

Dinletinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ile Kültür ve Edebiyat Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Kayasandık, şairlere belge verdi.

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