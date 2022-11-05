Kayseri'de AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de AK Parti Teşkilat Akademisi Toplantısı, "Türkiye Yüzyılı" konseptiyle gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programının açılışında, programa ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Yüzyılı'na ilişkin gündemlerini konuşmak ve istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Çopuroğlu, daha sonra katılımcıların hitaplarını dinleyeceklerini belirtti.

Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı'na hazır olduğunu kaydeden Çopuroğlu, "İlim ve bilim şehri olarak hazırız. Dünyada kendi aşısını üretebilmiş sayılı ülkeler var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin Kayseri şehri. TURKOVAC ismini gördüğümüzde hepimiz gururlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na tarih ve ticaret açısından da hazırız. İhracatçımız, sanayicimiz ve teşkilatımız hazır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden programda, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partililere hitap etti.

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