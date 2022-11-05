Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kayseri'de temaslarda bulundu

KAYSERİ (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de partisinin ilçe binalarının açılışlarına katıldı ve esnafı ziyaret etti.

Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye gelen Özdağ, ilk olarak Develi ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra partisinin Develi ilçe binasının açılışına katılan Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Zafer Partisi'nin Türkiye'nin her yerinde yükseliş içerisinde olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, "Dün katıldığınız bir televizyon programında, 6'lı masayla ilgili Meral Akşener'in masayı bozacağını ve ana muhalefet olacağından bahsettiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben biliyorsunuz 6'lı masanın içişleriyle ilgili hemen hemen hiç açıklama yapmadım ama siyasetin genel gidişini iyi biliyorum. Meral Akşener Hanımefendi'yi iyi tanıyorum. Kendisiyle partiden ayrılmadan önce yapmış olduğum konuşmayı da iyi hatırlıyorum. Daha sonraki süreci de yakından izledim. Evet, Meral Hanım'ın hedefi bu seçimlerde Erdoğan'ı devirmek, AK Parti'den oy almak değil. Meral Hanım'ın hedefi ana muhalefet partisini oluşturmak. Bunun için de oyunu Cumhuriyet Halk Partisi'nden almak üzerine bir kurgu yapmış durumda. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu. Şimdi de masadan kalkmaya hazırlanıyor."

Bunu tahmin olarak söylemediğini, bilgi olarak paylaştığını anlatan Özdağ, "Bu konuda yapılmış olan temaslarla ilgili bilgi sahibiyim. Anadolu'dan İYİ Parti teşkilatlarından, otobüslerin kaldırılarak 'Meral Akşener sen aday ol' şeklinde bir kampanyanın başlatılmaya çalışıldığını duyduk. Tabii bu da Meral Akşener'in kendi siyasetidir. Buna da saygı duyuyoruz. Yani hiç şey yapmıyoruz. Eleştirmiyoruz da, desteklemiyoruz. Biz bunu bir veri olarak paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Gelecek Partisi'nin eski Develi ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 kişiye Zafer Partisi rozeti takıldı.

Özdağ, daha sonra partisinin Talas ilçe binasının açılışına katılarak partililerle bir araya geldi.

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